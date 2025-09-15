АИКБ и германската BWA ще организират форум в подкрепа на нови бизнес партньорства

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия (BWA), Германия проведоха среща за планиране на бъдещи действия и дългосрочно сътрудничество в подкрепа на предприятията от двете държави. Организациите се договориха да организират Икономически форум, чието провеждане ще е през първата половина на 2026 година.

Той ще има за цел както да задълбочи икономическите отношения между двете страни, така и да създаде платформа за бизнес инициативи, които да позволят съвместно навлизане на трети пазари и развитие на устойчиво партньорство.

Бъдещият форум ще бъде

важна стъпка към по-задълбочено партньорство между България и Германия –

не само чрез разширяване на икономическите връзки, но и чрез съвместни действия за справяне с новите предизвикателства на световните пазари.

По време на срещата двете организации обсъдиха възможности застимулиране на двустранната търговия и инвестиции чрез по-интензивен обмен на информация, контакти и добри практики. Представителите на АИКБ представиха инвестиционните предимства на България, сред които ниския корпоративен данък, стратегическо географско положение, конкурентоспособна и квалифицирана работна ръка и стабилна макроикономическа среда.

В края на миналата седмица президентът Румен Радев разговаря с ръководството на Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия на Германия на „Дондуков“ 2.

България е все по-видима на германската инвестиционна карта и все по-привлекателна за германските компании,

много от които реинвестират своята печалба и изнасят научно-изследователски развойни центрове у нас, заяви държавният глава. Представители на германски компании, работещи в сферата на електрическата мобилност, инфраструктурата, индустриалното проектиране, банковото дело, туризма и системите за сигурност, базирани на изкуствен интелект, са на посещение в България по покана на президента Румен Радев. То е с цел проучване на възможности за реализация на инвестиции у нас. Участниците в срещата запознаха държавния глава със своите дейности, като изразиха интереса си за сътрудничество със страната ни и с българския бизнес.

Румен Радев припомни за посещението си във Федерална република Германия през август и срещата си с президента Франк-Валтер Щайнмайер, по време на която беше изразено общо убеждение за огромния потенциал за разширяване и задълбочаване на ползотворното сътрудничество между двете страни.

Германия е водещ икономически и инвестиционен партньор за България.

Стокообменът между двете страни расте непрекъснато и за 2024 г. надхвърля 12 млрд. евро, като в страната ни работят близо 4000 германски компании.

Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия е организация с мрежова структура, която обединява германски компании, експерти и институции, ангажирани с подпомагане на външната търговия и икономическото развитие – bwa-deutschland.com