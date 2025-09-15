Как ще удължим сезона на Южното Черноморие със затворени заведения и магазини?

Какво се случва на Южното Черноморие у нас през септември? На 14 септември във Варвара, Ахтопол и Синеморец туристи има, но заведения и магазини масово са затворили, а онези, които работят, разпродават останалото от активния сезон.

Министерството на туризма стартира тази година „ДългоЛятие“ – първата инициатива, която цели да удължи туристическия сезон на Южното Черноморие и да покаже, че регионът има какво да предложи и извън традиционните летни месеци.

Ясно е, че на север – в Крапец, Камен бряг, Езерец и Дуранкулак, е студено и активният сезон си отива към средата на август. На юг обаче ситуацията е различна. В средата на септември температурата на водата и въздуха се изравнява – 25 градуса, и е най-приятното време за плаж в годината. Ясно е също, че учебната година започва на 15 септември и много семейства се прибират, за да подготвят децата си. По плажовете обаче остават семейства с малки деца, студенти, хора, които не обичат жегите и искат да се насладят на есенното море.

Какво получават обаче тези туристи? Събрани столове и маси, затворени магазини, намален персонал в работещите заведения, скромен асортимент на плажните барове, защото продават остатъците от продукти и напитки от активния сезон. По плажа са полегнали чадъри, приготвени за прибиране в складовете за следващата година, а камиони и микробуси прибират цветя и украса от уличните ресторанти.

Министерството на туризма вижда удължаването на сезона като превръщане на Южното Черноморие в дестинация, която съчетава морска почивка с музеи, културни и исторически обекти, дегустации на местни вина и продукти, СПА уикенди и фестивали.

Богатствата на региона, твърдят експертите от министерството, трябва да са достъпни и през септември и октомври, когато условията за пътувания и преживявания са не по-малко благоприятни. За целта и спасителите на плажа ще работят до 30 септември.

„С кампанията показваме, че нашето море предлага много повече от класическа лятна почивка – то може да бъде преживяване, което продължава през всички сезони. Това, от своя страна допринася за стимулиране на заетостта в региона и развитие на местния туристически бизнес“, отбеляза министърът на туризма Мирослав Боршош.

Той подчерта, че успешното развитие на кампанията е възможно благодарение на партньорството с местните власти и бизнеса, които вече работят за това туристите да намерят разнообразие от услуги и прояви, дори след традиционния летен пик.

От „Банкеръ“ обсъдихме темата със собственици на къщи за гости и заведения в Ахтопол, които са категорични, че идеята за удължаване на сезона ще се реализира трудно.

Първата причина е, че българите сме свикнали да почиваме масово през юли и август и тези месеци са широко възприемани за „истинската“ лятна отпуска. Към това се прибавя и фактът, че много институции и предприятия пускат служителите и работниците си да почиват именно през тези месеци.

Един от местните хотелиери разказа, че негови редовни клиенти са няколко семейства от Ботевград, работещи в местно предприятие, което не функционира през целия август и работниците почиват тогава, независимо дали искат или не.

Другата причина е, че огромна част от собствениците на заведения нямат отговорност към клиентите. Когато след 20 август се разпръснат тълпите, те решават, че няма бизнес в обслужването на четири-пет маси и предпочитат да затворят.

Само че останалите да работят заведения в Ахтопол, Синеморец и Варвара, са пълни и в средата на септември. И ако искаме сезонът на морето да бъде удължен, е необходим сериозен ангажимент от страна на местния бизнес.

Мотото „ден година храни“ не работи и все по-малко ще работи в бъдеще. Бизнесът по Черноморието е изправен пред сериозни трудности. Един от основните проблеми остава недостигът на квалифицирана работна ръка. Административните процедури за наемане на работници от трети страни изключително много усложняват ситуацията. Да не забравяме и инфраструктурните проблеми, сред които са състоянието на пътищата и липсата на паркоместа в крайморските ни курорти.

Всичко това може да бъде компенсирано с инициативи на местния бизнес, от което ще спечелят не само собствениците на хотели и ресторанти, но и туризмът ни.