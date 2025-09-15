Германският правителствен комисар за Полша Кнут Абрахам заяви, че Берлин може да предостави на Варшава гаранции за сигурност, вместо да плаща репарации за щетите, причинени през Втората световна война.

„Въпросът за репарациите е правно уреден“, каза Абрахам пред редакционната колегия на RND преди посещението на полския президент Карол Навроцки в Германия. Същевременно, каза той, е необходимо „съвременно тълкуване на задълженията на Германия“ към Полша с оглед на престъпленията, извършени от нацистка Германия през Втората световна война. Германия и Полша, подчерта Абрахам, „стоят една до друга“. „И ние трябва да подкрепим това военно и финансово“, заяви той.

„Посланието към полския президент трябва да бъде, че

всяко укрепване на сигурността на Полша е укрепване на сигурността на Германия,

било то финансова помощ, оръжейни системи или части на Бундесвера“, заяви германският правителствен комисар.

Варшава, по време на управлението на партията „Право и справедливост“ (2015-2023 г.), повдигна въпроса за плащането от Германия на репарации за щетите, причинени по време на Втората световна война. На 1 септември 2022 г. беше представен тритомен доклад за загубите, понесени от Полша в резултат на нападението и окупацията на нацистка Германия през 1939-1945 година.

Обявената окончателна сума беше 6.2 трилиона злоти (около 1.5 трилиона долара).

Германското правителство многократно е заявявало, че не вижда причина за каквито и да било плащания, тъй като Полша официално се отказа от репарации през 1953 година. Новото полско правителство, водено от Доналд Туск, отказа от репарациите в посочения размер, като поиска от германската страна да намери „креативно решение“ за компенсиране на щетите.