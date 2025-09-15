БДЖ предлагат намаления за ученици и студенти при пътуване с влак

“Българските държавни железници” (БДЖ) ще предоставят намаления за ученици и студенти при пътуване с влак, съобщават от пресцентъра на националния железопътен превозвач. Всички учащи на възраст до 26 навършени години (ученици, студенти и докторанти редовно обучение) ще пътуват с 50% намаление от редовната цена на билета във втора класа на всички пътнически и бързи влакове.

За да се възползват от тази остъпка, те трябва да си закупят железопътна карта „Учащ”. Тя се издава веднага във всички железопътни гари и бюра в страната срещу снимка и уверение от съответното учебно заведение.

Нейната цена е 1 лев и е валидна от 1 септември до 30 септември на следващата година. От превозвача предлагат и допълнителни преференции за всички ученици и студенти, които са закупили железопътна карта „Учащ”. Срещу тази карта, учащите могат да закупят отново с 50 % отстъпка и абонаментна карта за един или три месеца, като по този начин цената на всяко тяхно пътуване ще бъде още по-ниска, допълват оттам.

Учащите до 26 навършени години ползват и допълнителни намаления при пътувания в група. БДЖ предлага 75% намаление от редовната цена на билетите за организирани групи от минимум 10 души. В случай че пътуващите в групата ученици или студенти са от различни учебни заведения, те задължително трябва да представят железопътна карта „Учащ”.

Придружаващите преподаватели също ползват 75% намаление. За улеснение на учебните заведения, националният железопътен превозвач предлага унифициран формуляр за заявка за групово пътуване, който е наличен на сайта му.