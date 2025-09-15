РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Румъния се надява да се присъедини към ОИСР през следващата година

президентът на страната Никушор Дан и генералния секретар на ОИСР Матиас Корман

Румъния има възможност да завърши процеса по присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през следващата година. Това съобщи румънският президент Никушор Дан след среща с генералния секретар на организацията Матиас Корман.

Според президента страната е успяла да завърши успешно над половината от необходимите технически оценки. Дан подчерта, че членството в ОИСР би донесло на Румъния редица предимства, включително:

  • международно признание: Ще утвърди статута на страната като развита държава;
  • икономически ползи: Ще повиши конкурентоспособността при привличането на чуждестранни инвестиции и ще осигури достъп до по-изгодно финансиране.

Румънският министър-председател Илие Боложан също потвърди решимостта на правителството да ускори процеса. Той посочи, че почти две трети от 25-те оценки вече са приключили.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

По-сигурни ли ще се чувствате след приемането на Закона за атракционите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени