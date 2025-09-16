Близо 88 000 безработни са започнали работа през първите 6 месеца на 2025-а

Общо 87 460 души са започнали работа, със съдействието на бюрата по труда, през първото полугодие, информират от социалното министерство, позовавайки се на данни на Агенцията по заетостта. Тя отчита, че регистрираните безработни у нас за август са 148 152 души или иначе казано 5.2%, което е с 0.1% по-малко спрямо същия месец на предходната година.

От министерството допълват, че средномесечното равнище на регистрираната безработица за полугодието е 5.36% – през същия период на миналата година нивото ѝ е било 5.7 процента. Отчита се и ръст в броя на заетите лица – над 34 500 души, което е с близо 8000 повече спрямо миналата година. Свободните работни места вече надхвърлят 88 400 за първите шест месеца, което представлява ръст от 16.2% спрямо година по-рано.

Агенцията по заетостта отчита и напредък и в областта на обученията за възрастни. През август са издадени над 14 270 ваучера за обучение за безработни и заети лица. В различни курсове и форми на обучение са били включени над 84 800 безработни.

В 88-те трудови борси, проведени в страната през изминалите шест месеца, са участвали 10 996 души и 967 работодатели, които са обявили общо 7 821 работни места.

Относно заетостта на чужденците, Агенцията по заетостта е допуснала до българския пазар на труда 27 109 граждани от 77 държави извън ЕС, което е 78% от общо устроените чужди граждани на работа в България за цялата 2024 г., когато техният брой е бил 34 720 души.