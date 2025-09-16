Желязков за безводието: Пари има, но трябва да се управляват честно и почтено

Премиерът Росен Желязков заяви, че проблемът с водоснабдяването в България не само не намира решение през последните години, но дори се задълбочава. Той подчерта, че ситуацията се влошава поради липса на координация и целенасочени действия между институциите, държавата, общините и отговорните лица.

По време на заседанието на националния борд по водите, Желязков посочи и няколко причини за безводието, довело до воден режим в редица райони на страната:

Климатичните фактори;

Намаляването и неравномерните валежи;

Засушаването.

Министър-председателят заяви, че природата си отмъщава заради човешката небрежност – включително чрез стихийни бедствия като летните пожари. Той посочи, че проблемите с водоснабдяването са резултат от слабости в управлението, сред които лошо планиране и поддръжка на водните ресурси, остаряла инфраструктура и липса на целенасочени инвестиции в общинската ВиК мрежа. Като допълнителен фактор премиерът открои и неефективната експлоатация на съществуващите системи.

Желязков подчерта и значението на човешкия фактор в задълбочаването на водната криза. Според него Националният борд по водите трябва да поеме сериозна отговорност и да приложи интегриран подход, както при управлението на водните ресурси, така и при планирането на инвестиции в нови водоизточници, ВиК мрежи и управление на речните корита. Той предупреди, че пренебрегването на проблемите с пролетния отток може да доведе до наводнения.

Премиерът припомни, че в състава на борда участват и представители на Българската банка за развитие, чиято капитализация е била насочена именно към подобни стратегически проекти. Той беше категоричен, че липсата на средства не може да служи като оправдание, защото пари има – необходимо е само да се управляват прозрачно и почтено, под обществения контрол.

Целта на Националния борд по водите е да координира действията за преодоляване на водната криза през 2025 г., както и усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи. В борда участват представители на следните министерства – на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на финансите, на енергетиката, на земеделието и храните, на здравеопазването, както и на икономиката и индустрията. Участие имат също и Националното сдружение на общините, както и Българската банка за развитие.