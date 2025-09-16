8 плода, които ще ви помогнат да останете хидратирани през целия ден

Докато пиенето на вода е от съществено значение, това не е единственият начин да поддържаме организма си хидратиран.

Много плодове съдържат високо количество вода, което ги прави вкусен начин да останем хидратирани. Освен това доставят фибри, витамини, минерали и мощни антиоксиданти, от които тялото ни се нуждае, за да функционира оптимално.

Ето осем плода, които могат да ви поддържат хидратирани по всяко време:

1. Диня

Съдържание на вода: 91,4%

91,4% Ползи: Богата на антиоксиданти (витамин C, ликопен, бета-каротин). Подпомага производството на колаген, усвояването на желязо и имунната функция.

Богата на антиоксиданти (витамин C, ликопен, бета-каротин). Подпомага производството на колаген, усвояването на желязо и имунната функция. Как да я консумирате: Охладена диня като лека закуска в горещите дни, в салати или смутита.

2. Грейпфрут

Съдържание на вода: 91,6%

91,6% Ползи: Освежаващ и богат на витамин C (почти 100% от дневната нужда в една чаша). Съдържа и мощни антиоксиданти нарингин и нарингенин.

Освежаващ и богат на витамин C (почти 100% от дневната нужда в една чаша). Съдържа и мощни антиоксиданти нарингин и нарингенин. Как да го консумирате: В плодови салати или в комбинация със солени ястия.

3. Ягоди

Съдържание на вода: 91%

91% Ползи: Една чаша осигурява над 100% от дневната нужда от витамин C. Богати на антиоксидантни съединения (антоцианини, фенолни киселини, флавоноиди). Могат да намалят риска от сърдечни заболявания.

Една чаша осигурява над 100% от дневната нужда от витамин C. Богати на антиоксидантни съединения (антоцианини, фенолни киселини, флавоноиди). Могат да намалят риска от сърдечни заболявания. Как да ги консумирате: Замразени в смутита и шейкове, пресни в овесени ядки, чиа пудинг или салати.

4. Домати

Съдържание на вода: 92,5%

92,5% Ползи: Отличен източник на ликопен – антиоксидант със силни противовъзпалителни свойства, който предпазва кожата от увреждане от слънцето.

Отличен източник на ликопен – антиоксидант със силни противовъзпалителни свойства, който предпазва кожата от увреждане от слънцето. Как да ги консумирате: Чери домати със сирене моцарела, в салати, паста, зърнени купи или домашен сос маринара.

5. Пъпеш (канталупа)

Съдържание на вода: 90,2%

90,2% Ползи: Една чаша покрива около 30% от дневната нужда от витамин А (зрение, имунитет, мозъчна функция, репродуктивно здраве). Богат и на витамин C, бета-каротин, лутеин и зеаксантин.

Една чаша покрива около 30% от дневната нужда от витамин А (зрение, имунитет, мозъчна функция, репродуктивно здраве). Богат и на витамин C, бета-каротин, лутеин и зеаксантин. Как да го консумирате: В плодови салати, смутита или в комбинация с прошуто за сладко-солен вкус.

6. Праскови

Съдържание на вода: 88,9%

88,9% Ползи: Доставят витамини C, A и калий, както и антиоксиданти (флавоноли, антоцианини).

Доставят витамини C, A и калий, както и антиоксиданти (флавоноли, антоцианини). Как да ги консумирате: Пресни като закуска, нарязани в кисело мляко, извара или овесени ядки; печени като десерт.

7. Ананас

Съдържание на вода: 86%

86% Ползи: Освен високото съдържание на вода, е богат на витамини C, B6 и мед. Съдържа антиоксиданти като галова и ферулова киселина.

Освен високото съдържание на вода, е богат на витамини C, B6 и мед. Съдържа антиоксиданти като галова и ферулова киселина. Как да го консумирате: Пресен като лека закуска или замразен в смутита за тропически вкус.

8. Краставици

Съдържание на вода: 95,9%

95,9% Ползи: Един от най-хидратиращите зеленчуци/плодове. Осигуряват витамин K (важен за костите и съсирването на кръвта) и флавоноидни антиоксиданти.

Един от най-хидратиращите зеленчуци/плодове. Осигуряват витамин K (важен за костите и съсирването на кръвта) и флавоноидни антиоксиданти. Как да ги консумирате: Основа за салати, в комбинация с пиле или риба тон, или нарязани в оризови ястия за свежа хрупкавост.

Ако търсите начини да останете хидратирани извън пиенето на вода, увеличете приема на плодове.

Плодове като диня, домати, краставици и ягоди не само помагат да покриете дневната си нужда от вода, но и ви осигуряват ценни хранителни вещества и антиоксиданти.

