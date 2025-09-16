Драги е разочарован от мудността на ЕС да повиши конкурентната мощ на икономиката

Бившият прдседател на Европейската централна банка Марио Драги заяви, че Европейският съюз се движи твърде бавно в стремежа си за повишаване на икономическата конкурентоспособност и регионът „не успява да отговори на скоростта“ на бързо променящия се световен ред. Година след като представи доклад, в който описа как 27-членният блок може да използва икономическата си сила за по-голяма конкурентоспособност и просперитет, Драгиотбеляза, че европейците са „разочаровани“ от темпото на промените в един фрагментиран регион.

Гражданите виждат, че ЕС не успява да се справи с глобалните си конкуренти, каза той пред репортери в Брюксел на 16 септември на събитие, отбелязващо годишнината от доклада. И допълни, че чиновниците „твърде често се извиняват за тази бавност“. Драги призова за „различен път с нова скорост, мащаб и интензивност“ и прикани страните от общността даработят заедно.

Банкерът, който заемаше и поста министър-председател на Италия, предложи план за укрепване на позицията на ЕС на фона на разпадането на трансатлантическите връзки, утвърждаването на Китай като суперсила и войните по границите на Европа, включително нахлуването на Русия в Украйна. Той призова за нов подход към координирането на държавната помощ в 27-членния блок.

„На практика държавната помощ често действа като протекционизъм – блокира дейността в рамките на границите, вместо да изгражда европейски сектори, които са конкурентоспособни в световен мащаб“, подчерта Драги.