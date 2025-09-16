Нов фонд на Robinhood позволява на всеки да инвестира в частни фирми

Американската компания за финансови технологии Robinhood пусна нов фонд, който ще даде на обикновените инвеститори достъп до частни фирми, преди те да станат публични. Фондът се казва Robinhood Ventures Fund I (RVI) и е от затворен тип, като регистрационната му декларация е подадена в Комисията по ценни книжа и фондови борси на Съединените щати (SEC). Управлението му ще се извършва от ново дъщерно дружество на Robinhood – Robinhood Ventures DE, LLC.

Идеята е да се даде възможност на индивидуалните инвеститори да участват в инвестиции, които досега са били достъпни само за богати хора и институции. „Досега богаташите и големите институции инвестираха в частни компании, докато обикновените инвеститори бяха изключени. С Robinhood Ventures това вече ще е възможно за всеки“, каза председателят и главен изпълнителен директор на Robinhood, Влад Тенев.

Причината за инициативата е и намаляването на броя на публичните компании отвъд Атлантика – от около 7 000 през 2000 г. до около 4 000 през 2024 г. Междувременно, частните компании стават все по-значими, с обща оценка над 10 трилиона долара. Чрез RVI Robinhood цели да даде възможност на малките инвеститори да участват в този растящ сегмент на пазара.

Компанията вече е тествала подобни идеи в чужбина, като по-рано тази година въведе частни цифрови аналози на акции на компании, записани в блокчейн (токенизирани акции), в Европейския съюз. RVI ще предлага инвестиции в частни фирми в различни сектори и фондът планира да държи тези вложения дългосрочно, включително при бъдещи първични публични предлагания.

Акциите на RVI ще бъдат регистрирани на Нюйоркската фондова борса (NYSE) под тикера RVI, след одобрение от SEC. След като регистрацията стане ефективна, инвеститорите ще могат да купуват и продават акции чрез брокери, включително Robinhood Financial LLC. Преди одобрението от SEC продажбата на акции няма да е възможна.