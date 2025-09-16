Еврото се упъти към 1.20 щатски долара

Еврото се приближи до най-силното си ниво за последните четири години подпомогнато от търговците, които се подготвят за намаление на лихвените проценти от Федералния резерв през тази седмица. Единната валута се изкачи на 16 септември до най-високата си котировка от 3 юли, поскъпвайки с 0.26% от началото на деня – до 1,1792 щ. долара, в 10.40 ч. българско време.

През 2025 г. еврото е увеличило пазарната си оценка с почти 14% – най-доброто му представяне за този деветмесечен период в историята на съществуването му. Пробив над върховите 1.1829 долара, регистрирани през юли, би била най-силната стойност за европейската парична единица от септември 2021 г., а опциите показват, че това би могло да постави началото на подем до бдително следеното ниво от 1.20 долара.

Търсенето се подкрепя от очакванията, че Европейската централна банка няма да намалява лихвените проценти до края на годината, докато Федералният резерв, според икономисти, е готов да започне цикъл на разхлабване на паричната политика. Перспективата за три лихвени редукции на американските централни банкери с по 25 базови пункта всяка още от 17 септември до януари 2026-а засилва привлекателността на европейската единна валута.

Данни на Depository Trust & Clearing Corporation потвърждават това: повече от две трети от опциите евро-долари, изтъргувани на 15 септември, са заложили на ръст на еединната европейска парична единица със забележим апетит за удари над 1.20 щ. долара за едно евро.

Хеджинговите фондове, които преди това са търсили подобни експозиции чрез сложни структури, се насочват към прости залози за печалби – знак за нарастваща им убеденост в подема на еврото, твърдят добре информирани валутни търговци, пожелали анонимност.

Според валутни стратези от „Морган Стенли“, тактическото позициониране на долара е неутрално преди решението на Федералния резерв на 17 септември. Което означава, че все още има възможност еврото да продължи възхода си, ако политиците потвърдят пазарните залози за три намаления на лихвените проценти до края на 2025-а.