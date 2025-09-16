РЕГИСТРИРАЙ СЕ
ЕК затяга контрола върху износа, за да лиши Русия от съвременни технологии

Европейска комисия еврокомисия ек

Европейската комисия, заобикаляйки Васенаарското споразумение, което Русия също подписа, пое нови правомощия за контрол върху износа на оборудване с двойна употреба от ЕС, за да лиши Русия от това оборудване. Това съобщи Financial Times.

Според изданието, Еврокомисията, в нарушение на дългогодишната си практика, обяви, че въвежда допълнителни ограничения върху износа на така нареченото оборудване с двойна употреба от ЕС, включително квантови компютри, машини за производство на полупроводници и интегрални схеми. „Единният контрол на ниво ЕС гарантира ефективност и прозрачност, като същевременно запазва конкурентоспособността на общността и равните условия за икономическите оператори“, се казва в изявление на Брюксел.

Досега ЕС, както припомня Financial Times, е изготвял списъци със стоки с двойна употреба, като е постигал международен консенсус в рамките на Васенаарското споразумение. Според нидерландския евродепутат Барт Гроутхюс, експерт по киберсигурност, това е първият път, когато

Еврокомисията взема подобно решение, без да се консултира с други страни по споразумението.

В допълнение към машините за производство на чипове, новите продукти, обект на ограничения от ЕС, включват квантови технологии като криогенни охладителни системи, високотемпературни покрития и 3D принтери. Компаниите, които желаят да ги изнасят, ще трябва да кандидатстват за лиценз. Разширеният списък ще влезе в сила през ноември, освен ако няма възражения от държавите членки или Европейския парламент.

Както отбелязва вестникът,

Брюксел е наложил редица санкции срещу Русия, включително износа на стоки с двойна употреба,

но тези мерки изискват повторно одобрение на всеки шест месеца, което прави прилагането им трудно.

wassenaar arrangement members map

Васенарското споразумение за контрол на износа на конвенционални оръжия и стоки и технологии с двойна употреба, е сключено през 1996 година във Васенаар, Нидерландия. То е подписано от 42 държави, включително САЩ и Русия. Целта на тези споразумения е да се гарантира, че износът на стоки с двойна употреба „не допринася за развитието или укрепването на военните способности“ и да се предотврати придобиването им от терористични групи.

Споразумението от Васенаар е считано от някои за наследник на КОКОМ след края на Студената война. Администрирането на спогодбата се осъществява от секретариат с централа във Виена.

Координационен комитет за контрол на износа, повече известен като КОКОМ (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, CoCom / Cocom, COCOM) е историческа международна организация с централа в Париж, създадена от страните от Западния блок (главно от НАТО) през 1949 година за многостранен контрол на износа в СССР и другите страни от Съвета за икономическа взаимопомощ.

В епохата на Студената война Комитетът съставя списъци на „стратегически“ стоки и технологии, забранени за износ в страните от Източния блок, налага ограничения по използване на стоките и технологиите, разрешени за доставка по изключение. Разработва и стратегия за „контролирано технологично изоставане“.

През 80-те години ограниченията се засилват, но по-късно, след падането на комунистическите режими и разпада на СССР подходът към износа на стоки и технологии в държавите от ОНД и Източна Европа е смекчен. Организацията прекратява дейността си на 31 март 1994 година. В замяна е сключено Вассенаарското споразумение.

