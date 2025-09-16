ЕК затяга контрола върху износа, за да лиши Русия от съвременни технологии

Европейската комисия, заобикаляйки Васенаарското споразумение, което Русия също подписа, пое нови правомощия за контрол върху износа на оборудване с двойна употреба от ЕС, за да лиши Русия от това оборудване. Това съобщи Financial Times.

Според изданието, Еврокомисията, в нарушение на дългогодишната си практика, обяви, че въвежда допълнителни ограничения върху износа на така нареченото оборудване с двойна употреба от ЕС, включително квантови компютри, машини за производство на полупроводници и интегрални схеми. „Единният контрол на ниво ЕС гарантира ефективност и прозрачност, като същевременно запазва конкурентоспособността на общността и равните условия за икономическите оператори“, се казва в изявление на Брюксел.

Досега ЕС, както припомня Financial Times, е изготвял списъци със стоки с двойна употреба, като е постигал международен консенсус в рамките на Васенаарското споразумение. Според нидерландския евродепутат Барт Гроутхюс, експерт по киберсигурност, това е първият път, когато

Еврокомисията взема подобно решение, без да се консултира с други страни по споразумението.

В допълнение към машините за производство на чипове, новите продукти, обект на ограничения от ЕС, включват квантови технологии като криогенни охладителни системи, високотемпературни покрития и 3D принтери. Компаниите, които желаят да ги изнасят, ще трябва да кандидатстват за лиценз. Разширеният списък ще влезе в сила през ноември, освен ако няма възражения от държавите членки или Европейския парламент.

Както отбелязва вестникът,

Брюксел е наложил редица санкции срещу Русия, включително износа на стоки с двойна употреба,

но тези мерки изискват повторно одобрение на всеки шест месеца, което прави прилагането им трудно.

Васенарското споразумение за контрол на износа на конвенционални оръжия и стоки и технологии с двойна употреба, е сключено през 1996 година във Васенаар, Нидерландия. То е подписано от 42 държави, включително САЩ и Русия. Целта на тези споразумения е да се гарантира, че износът на стоки с двойна употреба „не допринася за развитието или укрепването на военните способности“ и да се предотврати придобиването им от терористични групи.

Споразумението от Васенаар е считано от някои за наследник на КОКОМ след края на Студената война. Администрирането на спогодбата се осъществява от секретариат с централа във Виена.

Координационен комитет за контрол на износа, повече известен като КОКОМ (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, CoCom / Cocom, COCOM) е историческа международна организация с централа в Париж, създадена от страните от Западния блок (главно от НАТО) през 1949 година за многостранен контрол на износа в СССР и другите страни от Съвета за икономическа взаимопомощ.

В епохата на Студената война Комитетът съставя списъци на „стратегически“ стоки и технологии, забранени за износ в страните от Източния блок, налага ограничения по използване на стоките и технологиите, разрешени за доставка по изключение. Разработва и стратегия за „контролирано технологично изоставане“.

През 80-те години ограниченията се засилват, но по-късно, след падането на комунистическите режими и разпада на СССР подходът към износа на стоки и технологии в държавите от ОНД и Източна Европа е смекчен. Организацията прекратява дейността си на 31 март 1994 година. В замяна е сключено Вассенаарското споразумение.