Хакери откраднаха данни за клиенти на Gucci и Balenciaga

Хакери откраднаха лични данни на клиенти на Balenciaga, Gucci и Alexander McQueen. Това съобщи BBC, която получи тази информация от самите хакери. Kering, корпорацията, която притежава тези марки, потвърди факта на кражба на данни.

Компанията не съобщи колко клиенти са били засегнати от тази хакерска атака. Според BBC, данните на милиони клиенти може да са били откраднати. Хакерите са получили достъп до техните имена, имейл адреси, телефонни номера и сумите, похарчени за продукти от тези марки. Според Kering не е била открадната финансова информация, като например данни за кредитни карти.

Съобщава се, че

зад хакерската атака стои хакер или хакерска група, наричаща се ShinyHunters.

Киберпрестъпниците твърдят, че са откраднали данни, свързани с общо 7.4 милиона имейл адреса. Те предоставиха на BBC няколко примера за данните, за да проверят тяхната автентичност. От ShinyHunters заявиха, че са откраднали данните на марките през април и са се свързали с Kering през юни, за да поискат откуп, но компанията е отказала да плати.

Kering потвърди, че е научила за пробива през юни.

През април бяха извършени няколко други хакерски атаки, насочени към луксозни марки, включително Cartier и Louis Vuitton. Не е известно дали тези атаки са свързани със ShinyHunters.