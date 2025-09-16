Премиерът Росен Желязков свика първо заседание на националния борд по водите

Премиерът Росен Желязков свиква днес първо заседание на Националния борд по водите. Това става в изпълнение на решение на парламента от 3 септември за предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза. В рамките на заседанието ще бъдат набелязани най-спешните мерки във възможно най-кратки срокове, които бордът ще предприеме.

В борда участват представители на: Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката и индустрията, Националното сдружение на общините в Република България и Българската банка за развитие.

Целта на Националния борд по водите е да координира действията за преодоляване на водната криза през 2025 г., както и усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи.