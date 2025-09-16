Методи Лалов: Ще осъдя Митов за неспазване на презумпцията за невиновност (част 2)

Осем секунди трае конфликтът в Русе, съдебно-медицинска експертиза за състоянието на Кожухаров няма, съобщава Методи Лалов

Политическата система е зависима от задкулисието. Затова независимият главен прокурор трябва да удари в сърцето – задкулисието. Това е изключително рисковано, но е възможно. Ако аз бях главен прокурор, случая с оттеглените показания и натиска върху Диан Иванов щях да го обърна с хастара навън за тези два месеца. Десет такива примера ще покажат на безобразниците, че не са недосегаеми. Гражданите ще видят това и ще пожелаят да си отвоюват държавата.

Ако освен мен не се явят още демократични кандидати за главен прокурор, ще им кажа на всички, че напълно си заслужават Сарафов. Гражданите не могат пряко да номинират главен прокурор, но могат да излъчат свой кандидат и да го представят на вниманието на политиците. Когато властта безобразничи, гражданите трябва да дадат алтернативата. Може да не е задължителна за властта, но показва волята на суверена. По-малкото зло не е решение.

Няма съдебно.медицинска експертиза на началника на русенската полиция. Той е пострадал, но колко, кога, къде и как, не е ясно.

Ако човек не е правил правонарушения, не трябва да се страхува от бухалки.

Нямам против тв студиата да канят непрестанно Харизанов. Но защо не го поставят в едно студио с мен, примерно, или с друг, който може да го „изяде“?

Италия се справи с мафията не с модели, а със сърцати и жертвеготовни хора.

Ако аз бях адвокат на Диан Иванов, той вече щеше да е разпитан от съдия и да е дал новите си показания.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ адв. Методи Лалов, бивш председател на Софийски районен съд, бивш столичен общински съветник и настоящ кандидат за главен прокурор.

Още от интервюто:

Къде могат да намерят съмишленици свободомислещите юристи в съдебната система?

Могат ли гражданите да излъчат свой кандидат за главен прокурор?

Възможно ли е честен и принципен главен прокурор да се противопостави на статуквото?

Ще се въведе ли някога субективна отговорност за волни и неволни персонални грушки в съдебната система, които сега тежат върху данъкоплатеца?

Как може да бъде осветена системата на прокуратурата?

Как в русенския казус една бомба може да бъде превърната в балонче?

