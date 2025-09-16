Концесиите ще дадат нов тласък на модернизирането на инфраструктурата

“Концесиите са инструментът, който ще даде нов тласък на модернизацията на инфраструктурата. България не може да си позволи да губи време. Влизаме в еврозоната, където са най-разумните и най-богатите страни”, заяви министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при откриването на кръгла маса на тема „Перспективи, предизвикателства и визия за развитие на строителния сектор“, организирана от Камарата на строителите в България и в. „Строител“, съобщават от транспортното министерство.

Караджов допълни, че концесията е поощрявана от Европейската комисия и благодарение на нея ще може да привлечем частен капитал и да строим магистрали, тунели, жп линии и други.

В актуализирания план за концесиите са включени и редица нови стратегически обекти, като – автомагистралите „Рила“ и „Черно море“, бързите жп връзки през Стара планина (Столник-Мездра, Троян-Христо Даново и Дъбово-Горна Оряховица), както и няколко помпени електроцентрали (ПАВЕЦ „Доспат“, „Равногор“ и „Батак“).

Гроздан Караджов обърна внимание, че България не може да позволи на една естествена географска бариера като Стара планина да продължава да бъде икономическа и социална преграда пред развитието на страната ни като модерна европейска държава.

Трябва да осигурим свързаност чрез модерна инфраструктура, която да даде възможност за свободно преминаване на пътници и товари.

От думите на Караджов стана ясно, че строителният бранш има ключова роля в процеса на реализиране на големите инфраструктурни проекти.

„Без тях няма как да осигурим вода, пътища, магистрали и модерни железници. Затова съм убеден, че именно чрез българския бранш и чрез концесиите ще осигурим бъдещото развитие на страната“, заключи той.

Участие в събитието взеха и министърът на околната среда и водите Манол Генов, представители на централата власт и общините, на строителния бранш, неправителствения сектор и други.