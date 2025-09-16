Националният борд по водите започна работа с акцент върху кризата и дългосрочните решения

В Министерския съвет се проведе първото заседание на Националния борд по водите, свиканo от премиера Росен Желязков. Той подчерта, че проблемът с водоснабдяването се задълбочава от години заради липсата на координирани действия между институциите и общините. Създаването на борда бе гласувано от Народното събрание с цел да обедини усилията за справяне с водната криза през 2025 година и да предотврати бъдещи подобни ситуации.

Вицепремиерът Атанас Зафиров съобщи, че в сряда (17 септември) предстои уточняване на персоналния състав и избор на председател на борда, като първите конкретни заседания се очакват още следващата седмица. В него ще участват представители на ключови министерства, Националното сдружение на общините и Българската банка за развитие. Сред първите задачи са спешно почистване и рехабилитация на водоизточници и водопроводи, както и проучване на нови водни ресурси.

Министърът на регионалното развитие Иван Иванов заяви, че бордът ще работи в две основни направления – краткосрочни решения за най-засегнатите региони и стратегически мерки за цялата страна. Приоритет ще бъдат инвестициите във ВиК инфраструктура, управлението на речни корита и гарантиране на качеството на водата. Той изрази увереност, че има достатъчно експертен потенциал и ресурси, а целта е яснота, устойчивост и последователност в управлението на водните ресурси.