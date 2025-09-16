Апелативен съд постанови на 15 септември, че Лиса Кук може да остане в борда на Федералния резерв, парирайки усилията на президента Доналд Тръмп да я освободи малко преди ключовото гласуване за лихвените проценти в средата на седмицата.

Очаква се администрацията на Тръмп сезира бързо Върховния съд в последен опит да отстрани Кук. Двудневната среща на ФЕД за определяне на следващото движение на основната лихва започва в утрото на 16 септември и приключва ден по-късно. Междувременно, искът на Кук, с който тя цели окончателно да блокира уволнението си, трябва тепърва да премине през съдебната система.

Кампанията на Белия дом за отстраняването на дамата е безпрецедентен опит да се реформира седемчленния управителен съвет на щатската централна банка, замислена като независима институция от ежедневната политика. Никой президент досега не е уволнявал действащ управител в нейната 112-годишната история.

Отделно, на 15 септември републиканците в Сената одобриха номинирания от Тръмп Стивън Миран да попълни освободеното предсрочно място в банковия борд. Ако няма намеса от Върховния съд в последния момент, паричният комитет ще заседава във вторник и сряда с всичките си седем управители и 12 регионални президенти на банки. Общо 12 от тези 19 официални лица ще гласуват за краткосрочния лихвен процент: всичките седем членове на борда плюс петима регионални директори (които се редуват на ротационен принцип).

Шефът на Федералния резерв Джером Пауъл намекна в реч през миналия месец, че банката вероятно ще намали основната лихва на това заседание – от около 4.3% до 4.1 процента. Разходите по други заеми, като ипотечните и автомобилните, вече са спаднали в очакване на понижението и може да продължат надолу.

Тръмп се опита да уволни Кук на 25 август, но федерален съдия реши миналата седмица, че това е незаконно, и я възстанови в борда на ФЕД. Назначен от Тръмп служител – Бил Пулт – обвини Кук в ипотечна измама, защото през юли 2021 г. (преди да се включи в централната банка) е посочила два имота като „основни жилища“. Такава декларация може да доведе до по-ниска лихва и по-малка първоначална вноска, отколкото ако един от тях е обявен за инвестиционен имот или ваканционна къща. Кук отрича обвиненията.

Впоследствие Апелативният съд установи, че правото ѝ на надлежен процес е било нарушено, тъй като администрацията не ѝ е предоставила официална възможност да отговори на обвиненията.

Опитът за уволнение на Кук се разглежда от много правни експерти като заплаха за политическата независимост на ФЕД. Икономистите предпочитат независими централни банки, защото те могат по-лесно да предприемат непопулярни мерки, като повишаване на лихвите за борба с инфлацията.

Много експерти от бранша се опасяват, че ако Федералният резерв попадне под контрола на Белия дом, основната лихва ще се задържи по-ниска от необходимата според икономическите реалности, за да удовлетвори исканията на Тръмп за по-евтини кредити. Това би могло да ускори инфлацията и да повиши дългосрочните лихви – като тези по ипотеките и автокредитите.

Миран, който оглавява Съвета на икономическите съветници на Белия дом, обяви по-рано през този месец, че ще излезе в неплатен отпуск, но ще запази поста си, докато служи в централната банка. Мандатът на Миран изтича през януари, но ако не бъде избран нов кандидат, той може да остане на поста.

Кук отрича всякакви нарушения и не е обвинена в престъпление. Според документи, получени от Associated Press, през май 2021 г., тя е декларирала, че апартаментът ѝ в Атланта ще бъде „ваканционен дом“, а в документ за допуск до сигурна информация го е описала като „втори дом“. Това подкопава твърденията на администрацията за измама.

Миналата седмица съдия Джиа Коб постанови, че администрацията не е изпълнила законовото изискване управителите на ФЕД да бъдат освобождавани само „по причина“ – тоест при нарушения по време на мандата. Докато Кук се е включила в борда едва през 2022 година. В спешната си жалба обаче адвокатите на Тръмп твърдят, че дори деянието да е станало преди встъпването ѝ в длъжност, то „безспорно поставя под съмнение надеждността ѝ и способността ѝ да управлява отговорно лихвените проценти и икономиката“.

Тръмп многократно е атакувал Пауъл и другите членове на паричния комитет за определяне на лихвите за това, че не намаляват достатъчно бързо краткосрочния лихвен диапазон. Стопанинът на Белия дом смята, че той трябва да бъде свален до 1.3% – ниво, което нито един представител на Федералния резерв и малцина икономисти подкрепят.

Кук е първата чернокожа жена – член на борда на американската централна банка. Тя е била стипендиант по програмата „Маршал“, завършила е Оксфорд и Спелман Колидж, а преди да се присъедини към борда е преподавала в Мичиганския държавен университет и в Харвардското училище по управление „Кенеди“.

Четете още: Федерален съдия блокира на 9 септември отстраняването на Лиса Кук от ФЕД