Министър Станков и американският секретар по енергетика потвърдиха междуправителственото споразумение за ядрено сътрудничество

Министърът на енергетиката Жечо Станков и секретарят по енергетика на САЩ Крис Райт подписаха съвместно изявление в потвърждение на целите на сключеното между двете държави междуправителствено споразумение за укрепване на гражданското ядрено сътрудничество.

Документът бе подписан в рамките на Генералната конференция на международната агенция за атомна енергия, която се провежда във Виена, съобщават на сайта на енергийното ведомство.

С изявлението двете страни потвърждават ангажимента да си сътрудничат при разработването и внедряването на иновативни съвременни технологии за ядрени реактори с цел подобряване на икономическата сигурност и устойчивост на България с подкрепата на Съединените американски щати, предоставена от службата за ядрена енергия на Министерството на енергетиката на САЩ.

С подписания документ България ще има възможност да се възползва от експертния опит на американските лаборатории при провеждане на предпроектно проучване за оценка на жизнеспособността и пригодността на потенциални обекти за ускорено внедряване на малки модулни реактори.

Това проучване ще подпомогне подготовката и обосноваването на следващи стъпки за внедряване на тази иновативна технология в България, уточняват от екипа на министър Станков.

Агенцията за търговия и развитие на САЩ вече анонсира готовността си да предостави финансиране за преглед на различни технологии за малки модулни реактори в помощ на идентифицирането на онези от тях, които са най-подходящи за условията в България.

„Ядрената енергия има ключова роля за постигане на общоевропейските цели за енергийна сигурност и конкурентоспособност. С подкрепата на нашите партньори от САЩ България ще има възможност да развие и обогати с най-модерни съвременни технологии десетилетния си опит при безопасната експлоатация на ядрени мощности, утвърждавайки своята роля на лидер в производството на беземисионна, чиста и достъпна енергия за целия регион на Югоизточна Европа„, обяви при подписването на документа министърът на енергетиката Жечо Станков.

През следващата седмица министър Станков ще бъде част от българската делегация, ръководена от министър-председателя Росен Желязков, в Ню Йорк за участие в общия дебат на 80-та сесия на Общото събрание на ООН. Там се предвижда министър Станков да разговаря с правителствени и корпоративни ръководители по теми, свързани с развитието на ядрената енергетика.