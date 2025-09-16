РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Полковник Християн Христов поема временно ръководството на „Военна полиция“

Полковник Християн Христов поема временно ръководството на „Военна полиция“

С указ на президента Румен Радев полковник Християн Христов е назначен за временно изпълняващ длъжността директор на служба „Военна полиция“. Назначението е в сила от 19 септември до определяне на титуляр, но за срок не по-дълъг от една година. Решението е обнародвано в „Държавен вестник“.

На 10 септември Министерският съвет предложи Христов да поеме ръководството на службата. Същия ден кабинетът реши бригаден генерал Ивайло Сотиров да бъде освободен от длъжността и от военна служба поради навършване на пределна възраст.

Служба „Военна полиция“ е част от въоръжените сили на България и е под прякото ръководство на министъра на отбраната. Тя изпълнява задачи както самостоятелно, така и съвместно с други служби за сигурност, като основната ѝ мисия е опазването на обществения ред и сигурността.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

По-сигурни ли ще се чувствате след приемането на Закона за атракционите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени