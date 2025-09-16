Полковник Християн Христов поема временно ръководството на „Военна полиция“

С указ на президента Румен Радев полковник Християн Христов е назначен за временно изпълняващ длъжността директор на служба „Военна полиция“. Назначението е в сила от 19 септември до определяне на титуляр, но за срок не по-дълъг от една година. Решението е обнародвано в „Държавен вестник“.

На 10 септември Министерският съвет предложи Христов да поеме ръководството на службата. Същия ден кабинетът реши бригаден генерал Ивайло Сотиров да бъде освободен от длъжността и от военна служба поради навършване на пределна възраст.

Служба „Военна полиция“ е част от въоръжените сили на България и е под прякото ръководство на министъра на отбраната. Тя изпълнява задачи както самостоятелно, така и съвместно с други служби за сигурност, като основната ѝ мисия е опазването на обществения ред и сигурността.