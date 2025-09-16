Денят по диагонал – 16 септември 2025 г.

На 5 септември при извършване на гранична проверка на летище „Васил Левски“ в София е задържан 48-годишен гражданин на Кипър, за когото справка в базата данни на Интерпол е показала наличие на червен бюлетин, информира днес шефът на гранично-пропусквателния пункт на аеропорта Здравко Самуилов.

Осем секунди трае конфликтът в Русе, съдебно-медицинска експертиза за състоянието на Кожухаров няма, съобщава Методи Лалов

Политическата система е зависима от задкулисието. Затова независимият главен прокурор трябва да удари в сърцето – задкулисието. Това е изключително рисковано, но е възможно. Ако аз бях главен прокурор, случая с оттеглените показания и натиска върху Диан Иванов щях да го обърна с хастара навън за тези два месеца. Десет такива примера ще покажат на безобразниците, че не са недосегаеми. Гражданите ще видят това и ще пожелаят да си отвоюват държавата.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт смята, че войната в Украйна може да приключи след два до три месеца. За да направи това, Европа трябва да въведе вторични мита за страните, купуващи руски петрол.

Има скандални различия между цените, обявени от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) и крайните цени за потребителите. Разликата при някои от продуктите е от 20%, като може да достигне и до 100 процента.

Сметната палата изпраща на прокуратурата части от доклада за извършен одит на Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Лозенец“ ЕАД за периода от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2023 година.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заведе иск за 15 милиарда долара срещу The New York Times, обвинявайки го в клевета и наричайки го „говорител“ на Демократическата партия. Делото е заведено във Флорида.

Военноморските сили са унищожили повреден надводен дрон, който е бил открит вчера, на около 80 км източно от Варна във водите на Черно море, съобщиха от Министерството на отбраната.