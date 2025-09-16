Мирослав Боршош постави началото на кампанията „Следвай пътя на виното“

Министърът на туризма Мирослав Боршош обяви началото на националната кампания „Следвай пътя на виното“ (Wine leads the way) на Министерството на туризма в пресклуба на БТА в София. Инициативата има за цел да популяризира винения туризъм в България.

Тя започва преди деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм, чийто домакин ще бъде Пловдив. Организатор на форума е Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism).

По думите на министър Боршош провеждането на конференцията ни поставя на картата на световния винен туризъм. Той отчете, че този вид туризъм по една или друга причина се развива самостоятелно, без реалната и видима подкрепа на държавата, което обаче той би искал да промени.

Боршош приветства обединението на българските винопроизводители, които имат и предлагат винен туризъм, в собствена национална асоциация – Българската организация за винен туризъм (БОВТ).

Той обяви, че след Глобалната конференция предстои неговото ведомство заедно с Министерството на земеделието и храните да проведат първата национална конференция за винен туризъм. Нейната цел е на нея за първи път да се съберат всички участници на национално ниво, за да очертаят територията на винения туризъм, за да се види кой какво предлага, докъде е стигнал, от какъв вид подкрепа има нужда и като цяло накъде отива българският винен туризъм.

Боршош изрази мнение, че инвестицията във винения туризъм на България е едно от важните неща, което за съвсем кратко време, откакто министерството има ново ръководство, може да бъде откроено, защото увеличава туристите, добавя стойност към туризма, развива регионите, както и сектор от българската икономика, който е важен и се развива с много добри темпове.