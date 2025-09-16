Диела – първият AI министър в света

Доста често представителите на правителството са наричани „безчувствени”. Но в Албания решават да превърнат тази обида в нещо позитивно. Запознайте се с Диела – първия изцяло цифров министър на балканската страна:

Преди броени дни Еди Рама, министър-председателят на Албания, по данни на ВВС, представи най-новия член на правителството – албанката Диела. Дамата не само е изцяло създадена чрез изкуствен интелект, но и е облечена с една от традиционните носии на Албания.

Но, в интерес на истината, този политически ход е по-скоро символичен, отколкото официален, тъй като конституцията на Албания гласи, че министрите на държавата могат да бъдат само компетентни граждани, навършили 18 години.

Аватарът на Диела е облечен с традиционна албанска носия.

Въпреки това Диела, чието име означава „слънце” на албански, ясно демонстрира защо назначаването на бот, вместо истински човек, има и своите предимства.

Цифровият министър не може да злоупотребява с парите и да си купува имоти по цял свят за лична изгода, защото, единственото нещо, от което ще има нужда, е електричеството, за да може да съществува.

Еди Рама.

Главната задача на Диела е да насочва кандидатите и да им помага с получаването на официални документи в платформата e-Albania. Същевременно ботът ще трябва да гарантира, че Албания ще се превърне в „страна, в която обществените поръчки ще бъдат 100% свободни от корупция“.

Впрочем, бъдещето на Диела все още остава несигурно. Това се дължи на множеството разногласия сред албанските граждани; опозиционната Демократическа партия дори нарече инициативата на Рама „абсурдна“ и „противоконституционна“.