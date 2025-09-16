Диела – първият AI министър в света

Доста често представителите на правителството са наричани „безчувствени”. Но в Албания решават да превърнат тази обида в нещо позитивно. Запознайте се с Диела – първия изцяло цифров министър на балканската страна:
Преди броени дни Еди Рама, министър-председателят на Албания, по данни на ВВС, представи най-новия член на правителството – албанката Диела. Дамата не само е изцяло създадена чрез изкуствен интелект, но и е облечена с една от традиционните носии на Албания.
Но, в интерес на истината, този политически ход е по-скоро символичен, отколкото официален, тъй като конституцията на Албания гласи, че министрите на държавата могат да бъдат само компетентни граждани, навършили 18 години.
Въпреки това Диела, чието име означава „слънце” на албански, ясно демонстрира защо назначаването на бот, вместо истински човек, има и своите предимства.
Цифровият министър не може да злоупотребява с парите и да си купува имоти по цял свят за лична изгода, защото, единственото нещо, от което ще има нужда, е електричеството, за да може да съществува.
Главната задача на Диела е да насочва кандидатите и да им помага с получаването на официални документи в платформата e-Albania. Същевременно ботът ще трябва да гарантира, че Албания ще се превърне в „страна, в която обществените поръчки ще бъдат 100% свободни от корупция“.
Впрочем, бъдещето на Диела все още остава несигурно. Това се дължи на множеството разногласия сред албанските граждани; опозиционната Демократическа партия дори нарече инициативата на Рама „абсурдна“ и „противоконституционна“.