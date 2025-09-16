От АИКБ са против увеличаването на минималната работна заплата

От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се обърнаха с отворено писмо до министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, в което изразиха своето неодобрение от новия начин на определяне на размера на минималната работна заплата за страната от 1 януари 2026 година.

Става въпрос за проект на Постановление на Министерския съвет, който е публикуван за обсъждане на портала за обществени консултации, уточняват от Асоциацията.

В отвореното си писмо от Асоциацията на индустриалния капитал в България уточняват, че в качеството си на отговорен социален партньор и на национално представителна работодателска организация те изразяват категорична позиция срещу предложението на Министерския съвет за увеличаване на минималната работна заплата (МРЗ) на 1213 лв. (620.20 евро) от 1 януари 2026 г., което представлява ръст от 12.6% спрямо сегашния размер от 1077 лева.

От АИКБ уточняват, че макар и това предложение да е представено като мярка за подкрепа на доходите на близо 600 000 души, то игнорира сериозните икономически рискове и дисбаланси, които вече се проявяват на българския пазар на труда.

АИКБ настоява за преразглеждане на предложението и предлага да не се увеличава МРЗ за 2026 г., тъй като тя вече е нараснала изпреварващо през последните три години, надвишавайки значително обективни икономически показатели.

От АИКБ настояват за отмяна на чл. 244 от Кодекса на труда, чиято неадекватност е в основата на настоящите проблеми. Те подчертават, че разпоредбата противоречи на Конвенция № 131 на Международната организация на труда за определяне на минимална заплата от 1970 г., ратифицирана от България през 2018 г., както и че е в разрез с Директива (ЕС) 2022/2041 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 година относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз.