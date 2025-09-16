Sirma Enterprise AI е с фокус върху сигурността и защитата на данните

Българската технологична компания „Сирма Груп“ пусна бета версия на собствената си AI платформа – Sirma Enterprise AI, която първо ще бъде тествана в самата компания.

Тя комбинира най-новите постижения в изкуствения интелект (ИИ) с корпоративно ниво на сигурност. Целта е да се помогне на организациите бързо и сигурно да изграждат, внедряват и мащабират собствени AI агенти с конкретни роли, екипи от агенти и агентни работни процеси. Платформата ще позволи свързване на агентите с фирмени данни и бизнес процеси, което ще доведе до оптимизация на процесите в компаниите и пестенето на ресурси. Тя е проектирана така, че да пази изцяло бизнес данните на организациите, като позволява използването на мощни AI инструменти без информацията да напуска техните сървъри.

„Sirma Enterprise AI е проектирана със специален фокус върху сигурността и защитата на данните,

което я прави особено подходяща за компании, които работят с чувствителна информация — банки, застрахователни дружества, здравни институции и държавни организации. Именно в тези области ние имаме богата експертиза. В средносрочен период комбинацията от технология и експертиза ще ни позиционират едновременно като доставчик и внедрител на решения в областта на ИИ“, коментира Цветан Алексиев, изпълнителен директор на „Сирма груп“.

Още преди официалното ѝ представяне, Sirma Enterprise AI вече привлича сериозен интерес от голям клиент от автомобилната индустрия в САЩ, като компанията е на финален етап на договаряне, отбелязват от „Сирма Груп“.

Какво представлява Sirma Enterprise AI

Sirma Enterprise AI е no-code/low-code платформа, чрез която бизнесите могат да изграждат свои собствени агенти с конкретни роли и умения (например „технически експерт“ , „HR специалист“, „юрист-консулт“, „финансов анализатор“ и т.н.), да ги обучават с фирмено ноу-хау и да им възлагат задачи.

„Sirma Enterprise AI ще ни позволи значително да съкратим времето за разработка и внедряване, защото планираме да използваме платформата като основа във всеки бъдещ AI проект. Така ще предоставяме на клиентите ни още по-бързо качествени и иновативни решения“, допълва Цветан Алексиев.

Доказана ефективност

Проучванията и случаите на използване от глобални технологични компании показват, че приемането и използването на агентични ИИ платформи, като например платформата за изкуствен интелект на Sirma Enterprise AI, предлага значителни предимства. Времето за ръчна обработка на документи е намалено със 75 процента. Освен това времето за реакция при обслужване на клиенти се е подобрява с впечатляващите 60 на сто. Sirma Enterprise AI позволява на предприятията да намалят разходите, свързани с рутинни и повтарящи се операции, с 40 процента.

Основана през 1992 г., като Сирма EйАй/Sirma AI, „Сирма Груп Холдинг“ АД е пионер в областта на технологиите с изкуствен интелект. Компанията е специализирана в разработването на софтуер по поръчка, системна интеграция и внедряване на информационни системи. „Сирма“ има с над 800 софтуерни специалисти и е една от най-големите публично търгувани ИТ групи на „БФБ-София“.

От началото на годината акциите на “Сирма Груп Холдинг” поскъпват на БФБ „Българска фондова борса“ и от 0.96 лева за един брой през януари в момента сделки се сключват по 1.40 лева. А това оценява компанията на над 83 млн. лева пазарна капитализация.