Златото е рекордно скъпо – почти 3700 долара за тройунция, преди съвещанието на ФЕД

Златото достигна поредния си ценови рекорд на 16 септември, подпомогнато от по-слабия американски долар преди официалното съвещание на паричния комитет на Федералния резерв на 16 и 17 септември, на което се очаква паричните стратези да понижат лихвените проценти. Скъпоценният метал за незабавна доставка поскъпна до 3697.70 щ. долара за тройунция, а в 15.34 ч. българско време се разменяше срещу 3691.79 долара за тройунция – ръст от 0.35% от началото на деня. Златните фючърсни контракти за доставка през декември, търгувани на американската борса COMEX, се котираха за 3729.30 щ. долара за тройунция. Зелените пари пък поевтиняха към всичките си основни валутни конкуренти.

„По-слабият долар определено играе роля (за златния възход), но всичко е свързано с очакванията, че Федералният резерв ще понижи лихвите през тази седмица“, коментира анализаторът на „Ю Би Ес“ Джовани Стауново. Търговците са вкарали в цените почти сигурна лихвена редукция от 25 базови пункта в края на двудневното съвещание на централните банкери на 17 септември, с малък процент залози за орязване с 0.50 процента.

В заявление в социалната си медия Truth Social американският президент Доналд Тръмп призова на 15 септември председателя на Федералния резерв Джеръм Пауъл да направи „по-голямо“ лихвено намаление. Залозите на търговците са, че институцията ще продължи да сваля лихвите и през идната година, което също работи в полза на златото, коментира Алберто Де Каса – външен анализатор за банковата група Swissquote.

Стауново пък предполага по-високи пазарни колебания до публикуването на официалното изявление на щатските централни банкери след съвещанието им, „особено ако пазарните играчи го възприемат като по-агресивно“. Той смята, че „заради желанието на Тръмп да види по-ниски лихви, латото вероятно ще се повишава оттук нататък през следващите месеци“.

Междувременно, апелативен съд на Съединените щати отказа на 15 септември да позволи на Тръмп да уволни члена на борда на Федералния резерв Лиса Кук – последното развитие на правната битка, застрашаваща дългогодишната независимост на цантролното банка.

Звездният възход на жълтия метал до редица поредни върхови равнища дава заявки да продължи до края на 2025-а, но, според търговци и експерти от бранша, предстои здравословна корекция преди пробива на котировката 4000 долара за тройунция през 2026-а.