Пеевски брани властта от опозицията и от Радев

„Правителството и институциите могат и трябва да разчитат на нашата подкрепа, докато работят в полза на държавата и хората“. Това се казва в официално прессъобщение от лидера на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски.

„Разрушителното поведение на опозицията в българския парламент, на все още президента и неговата клика, както и охранените соросоидни фигуранти, неолиберални активисти и обикновени тарикати ескалира в последните дни до нива, които налагат един много ясен и категоричен отговор от подкрепящото редовно избраното българско правителство мнозинство в парламента. С цялата отговорност за това, че стабилността и сигурността на държавата в изпълненото с напрежение съвремие, силата и мощта на държавниците се мери не с организираните протести и пропагандни кампании, а с умението им да защитават и отстояват институциите, които гарантират нормалността и спокойствието на хората“, заявява Пеевски два дни преди да бъде гласуван петият вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“.

Той настоява, че няма да допусне „подмяната на вота на избирателите и замяната на дневния ред на хората с този на провалени и несъстояли се политически проекти и техните лидерчета“.

„Радев и неговите авери да не забравят, че лицемерието и лъжите се наказват тежко от хората, чието доверие търгува за личната си изгода и чиито надежди яздят безскрупулно„, допълва водачът на „Ново начало“.