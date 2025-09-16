Прокуратурата протестира 15-годишна присъда, издадена за убийство

Окръжната прокуратура-Варна внесе протест с искане за по-високо наказание за 39-годишния К. П., признат за виновен за убийство, извършено с особена жестокост и по особено мъчителен за жертвата начин, информират от пресцентъра на прокуратурата.

Какъв е случаят?

Убийството е извършено на 22 март 2021 г. в село Попович, община Бяла. Жертвата била 35-годишния му приятел, който бил инициатор на срещата помежду им по повод предстоящия му рожден ден.

Двамата мъже отишли в помещение в селото, където имало подготвена почерпка, включваща алкохол. След като прекарали там известно време, решили да закупят допълнително количество напитки от близкия магазин и да продължат импровизирания празник.

Около 22:30 часа, К.П. и неговия познат се подготвили за тръгване, като първо разчистили помещението. По неизяснени причини тогава помежду им възникнал конфликт, при което се стигнало до физически сблъсък и размяна на удари.

К.П. успял да вземе бар-стол, намиращ се близо до него и го използвал, удряйки опонента си с него. След като го повалил на земята, продължил да удря лежащия в безпомощно състояние мъж, докато той престанал да има признаци на живот. По-късно К.П. напуснал мястото на престъплението. Прибрал се в дома си и опитал да унищожи уликите, свързани с извършеното от него.

Съдържателят на помещението, който трябвало да си получи ключовете час по-рано, отишъл малко след 23.00 часа на мястото и намерил безжизненото тяло на жертвата. Той незабавно сигнализирал за случилото се. Така К. П. бил задържан, а малко по-късно и привлечен към наказателна отговорност.

Той получил наказание „лишаване от свобода“ за срок от 15 години при първоначален строг режим на изтърпяване на присъдата. През септември 2023 година той бе осъден за пръв път от състав на първоинстанционния съд да търпи наказание „лишаване от свобода“ за същия срок, но делото бе върнато от Апелативен съд – Варна за повторно разглеждане, поради допуснати процесуални нарушения.