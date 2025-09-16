Payhawk разширява „AI екипа на финансовия директор“ с четири AI агента

Payhawk, платформата за финансова оркестрация и управление на корпоративните разходи, днес обяви новото си продуктово издание Есен ’25, разширявайки „AI екипа на финансовия директор”. Версията предлага набор от AI агенти: за финансов контрол, снабдяване, служебни пътувания и плащания. Те изпълняват ежедневни задачи, следвайки вече зададени роли, политики и одобрения от финансовия отдел, оставяйки пълна одитна следа.

Служителите просто споделят своите заявки под формата на естествен разговор, а агентите ги насочват стъпка по стъпка през целия процес от начало до край, събирайки сами необходимите одобрения. С течение на времето агентите научават предпочитанията на служителите и предвиждат техните нужди, така че задачите се изпълняват по-бързо и с по-малко загубенo време и усилия.

Компаниите не се нуждаят от думи, те се нуждаят от резултати.

Според Христо Борисов, главен изпълнителен директор и съосновател на Payhawk, по-голямата част от агентите на пазара днес нямат корпоративни възможности, които да бъдат внедрени в голям мащаб. „Нашите агенти с изкуствен интелект действат под контрола на клиентите ни и изпълняват реални финансови задачи – резултатът е, че това, което е лесно за служителите, е и правилно за бизнеса.“

Агентите на Payhawk работят в рамките на съществуващи роли, разрешения и фирмени политики,

като съхраняват данни в платформата и регистрират всяко действие за целите на одита. Финансовите екипи получават контрол и видимост, като същевременно се елиминира повтарящата се работа.

Какви са задачите на всеки агент