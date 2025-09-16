Payhawk разширява „AI екипа на финансовия директор“ с четири AI агента

Payhawk, платформата за финансова оркестрация и управление на корпоративните разходи, днес обяви новото си продуктово издание Есен ’25, разширявайки „AI екипа на финансовия директор”. Версията предлага набор от AI агенти: за финансов контрол, снабдяване, служебни пътувания и плащания. Те изпълняват ежедневни задачи, следвайки вече зададени роли, политики и одобрения от финансовия отдел, оставяйки пълна одитна следа.
Служителите просто споделят своите заявки под формата на естествен разговор, а агентите ги насочват стъпка по стъпка през целия процес от начало до край, събирайки сами необходимите одобрения. С течение на времето агентите научават предпочитанията на служителите и предвиждат техните нужди, така че задачите се изпълняват по-бързо и с по-малко загубенo време и усилия.
Компаниите не се нуждаят от думи, те се нуждаят от резултати.
Според Христо Борисов, главен изпълнителен директор и съосновател на Payhawk, по-голямата част от агентите на пазара днес нямат корпоративни възможности, които да бъдат внедрени в голям мащаб. „Нашите агенти с изкуствен интелект действат под контрола на клиентите ни и изпълняват реални финансови задачи – резултатът е, че това, което е лесно за служителите, е и правилно за бизнеса.“
Агентите на Payhawk работят в рамките на съществуващи роли, разрешения и фирмени политики,
като съхраняват данни в платформата и регистрират всяко действие за целите на одита. Финансовите екипи получават контрол и видимост, като същевременно се елиминира повтарящата се работа.
Какви са задачите на всеки агент
- Агент за финансов контрол – Ускорява приключването на месеца, като автоматично изисква касови бележки и фактури и взима документи от портали на доставчици, сигнализира за аномалии и ескалира напомняния около приключването на месеца. Разходите се подават 2 пъти по-бързо.
- Агент за снабдяване – Служителите казват от какво се нуждаят, а агентът събира информация, съобразява се с бюджетите и политиките, придвижва одобрения, увеличава лимитите на картите или създава поръчки. Всичко това се случва без формуляри, с по-малко заявки и напомняния. Времето за заявка и поръчка се намалява с 60 на сто.
- Агент за бизнес пътувания – Прави резервации в рамките на фирмените политики като взема предвид предпочитанията на служителя. След това автоматично създава отчет за пътуването и групира разходите за одобрение и експортиране в ERP с един клик. Спестява до 90 минути на пътуване.
- Агент за плащания – Отменя финансовия екип в приблизително 40% от работата, свързана с въпроси за неуспешни транзакции, блокирани карти, възстановяване на суми или проблеми със зареждането на средства и предлага подходящи следващи стъпки, съобразени с правилата.