Народното събрание получава нов автопарк за 4,5 млн. лева

Народното събрание ще е с нов автопарк. Парламентът получава 70 служебни автомобила по договор за лизинг на стойност 4,5 млн. лева без ДДС. Срокът на договора е 48 месеца, а колите вече са доставени в София и предстои да бъдат предадени на парламента.

От новите автомобили 57 са бензинови, а 13 – електрически, като електрическите имат пробег над 500 км с едно зареждане и мощност 210 kW (285 к.с.). Бензиновите са лифтбек модели със задвижване 4х4 и 261 к.с., значително над минималните изисквания за мощност от 120 kW (160 к.с.).

От администрацията на парламента поясняват, че високата мощност е необходима заради специалния режим на движение на колите, който позволява превишаване на ограничението по магистрали. Новият автопарк ще бъде използван за командировки в страната и чужбина, както и за представителни функции при международни прояви, свързани с дейността на Народното събрание.

