Tesla заличи всичките си едри загуби за 2025-а след като Мъск купи акции за 1 млрд. долара

Илон Мъск похарчи 1 милиард долара от собствените си средства, за да купи допълнителни акции на Tesla, повишавайки доверието в притиснатата до стената компания, което ѝ позволи да направи завой и да излезе на печалба за годината.

Покупката, извършена на 12 септември и посочена в документ на 15 септември, е рядък ход, както за Мъск, така и за всеки друг главен изпълнителен директор. Малко бизнес лидери използват лични средства, за да купят акции на собствената си компания, без да упражняват опции, които им позволяват да ги придобият на значително по-ниска цена.

Новината изстреля акциите на Tesla (TSLA) със 7% при старта на борсовата търговия на 15 септември. Въпреки че фирмата не успя да задържи цялата печалба, книжата й приключиха търговията си за деня с ръст от близо 4 процента. Тя беше достатъчна, за да заличи останалите загуби на Tesla за годината, изразяващи се на моменти в 42% срив на пазарните оценки спрямо края на 2024 година.

„Това е огромен вот на доверие от страна на Мъск и „биковете“ на Уолстрийт обожават да виждат подобно нещо,“ каза Дан Айвс, технологичен анализатор от Wedbush Securities и един от големите фенове на фирмата за електромобили. Айвс допълва, че този жест „изпраща положителен сигнал след една много бурна година за Мъск и акционерите на Tesla.“

Фактът, че ексцентричният милиардер може да похарчи 1 милиард долара основно като символичен жест, е още едно доказателство за неговото огромно богатство. Сумата изобщо не е проблем за най-богатия човек на планетата. Всъщност повишението на цената на акциите на 15 септември увеличи нетното му лично състояние с около 5.8 милиарда долара – повече от стойността на самата покупка.

Акциите на Tesla почти се удвоиха след президентските избори, тъй като инвеститорите залагаха на близките отношения на Мъск с новия стопанин на Белия дом Доналд Тръмп, които да подпомогнат финансовите перспективи на компанията, особено плановете ѝ за автономни автомобили и роботаксита. Но след рекордния връх на котировките в средата на декември 2024-а, акциите тръгнаха рязко надолу.

Докато Мъск участваше активно в ръководството на създаденото от Тръмп Министерство на ефективността на управлението, Tesla започна да среща сериозен отпор от противниците на президента и неговата програма. Фирмата регистрира най-дълбоките в историята си спадове на продажбите в историята си през първото и второто тримесечие, а печалбите ѝ се сринаха.

Мъск обаче няма да получи никакви нови акции или доход от Tesla, освен ако стойността на акциите не се увеличи с над 50% – до пазарна капитализация от 2 трилиона долара (в момента оценката е 1.3 трилиона долара). След обявяването на инжекцията през миналата седмица, акциите на Tesla поскъпнаха с 13 процента.

В изявление до акционерите фирмените мениджъри подчертаха колко е важно да задържат вниманието на Мъск върху дружеството. Освен Tesla, той ръководи и SpaceX, и компанията за изкуствен интелект xAI, която притежава социалната мрежа X (бивш Twitter), закупена от него за 44 милиарда долара през 2022 година. Милиардерът остава активен и на политическия фронт, въпреки раздялата си с Тръмп, и дори е обявил планове за създаване на трета политическа партия.

Критиците му, включително новоизбраният папа Лъв XIV, критикуват не само неговата политика и спорни публикации в социалните мрежи, но и колосалното му богатство. В първото си голямо интервю като първи американски папа, лъв XIV посочи именно заплатите на изпълнителни директори, като тази на Мъск, като символ на неравенството в доходите – причина за социалната поляризация.

На 15 септември Мъск добави още 2.6 милиона акции на Tesla към портфейла си, което обаче увеличи дела му в компанията с по-малко от 1 процент. В момента той притежава около 413 милиона акции, или 12.8% от фирмата, но желанието му е да контролира поне 25% от нея. Той дори заплаши да премести част от AI проектите си към xAI, ако не получи по-голям контрол.

