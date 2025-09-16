РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Задачата пред Министерството на електронното управление е процесът по приемане на еврото да е прозрачен. България е на финалната права по пътя към въвеждането на еврото като официална валута от 1 януари 2025 година.

Към момента готовността на администрациите е да се адаптират в този процес е над 98 процента. Това стана ясно от думите на министъра на електронното управление Валентин Мундров по време на информационна среща във Враца, посветена на ползите и предимствата от еврото, съобщават от пресцентъра на ведомството.

Министърът поздрави кмета на Враца Калин Каменов за това, че общинската администрация вече е напълно адаптирана за работа с еврото.

От думите на Мундров стана ясно, че Министерството на електронното управление координира процеса по подготовката на информационните системи на държавната и местната администрация, като чрез публична електронна платформа гражданите и бизнесът могат да следят в реално време напредъка на институциите.

Според министъра преминаването към еврото ще улесни гражданите и бизнеса, премахвайки необходимостта от превалутиране на валути при трансгранични плащания. Очаква се това да осигури по-ниски лихви, по-лесен достъп до капитал и повече доверие от международните партньори.

Еврото е валутата на доверието, стабилността и цифровата интеграция. За нас то не е просто финансова промяна, а ключов елемент в изграждането на едно по-свързано и ефективно общество“, допълни министърът.

