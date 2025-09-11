С въвеждането на еврото отпадат разходите за превалутиране

Преходът към еврото поражда много практически въпроси за търговците – от това дали ще трябва да носят устройствата си в сервиз, до начина, по който ще изглеждат сметките и плащанията след 1 януари 2026 година. Фирмите в сектора вече представят конкретни решения за намаляване на несигурността. В този контекст финтех компанията myPOS синтезира отговорите на най-често задаваните въпроси и очертава предстоящите стъпки за своите търговци.

Какъв е крайният срок за актуализацията на ПОС терминалите и как ще премине тя?

Крайният срок за актуализация на всички ПОС и фискални устройства е 8 октомври 2025 г. При ПОС терминалите на myPOS преходът ще бъде напълно автоматизиран. Устройствата ще получат дистанционни софтуерни обновления и ще започнат да обработват плащания в евро без намеса от страна на търговците. В преходния период до окончателното преминаване към еврото, ПОС терминалите ще показват суми и в двете валути, за да се гарантира прозрачност.

Има ли разлики при обновлението на фискалните принтери?

Устройствата с касов фискален принтер, свързани към ПОС на myPOS, също ще бъдат адаптирани дистанционно чрез App Market. Търговците не трябва да извършват допълнителни действия и настройки.

Възможни ли са санкции преди 8 октомври 2025 г.?

До крайния срок санкции не са предвидени, както е посочено в „Държавен вестник“ (бр. 25 от 8 август 2025 г.). След тази дата всички изисквания ще трябва да бъдат изпълнени в съответствие с новата наредба, като устройствата задължително ще работят в лев и в евро. При неспазване на тези правила ще се прилагат предвидените по закон санкции.

Какво се случва с бизнес сметките?

Бизнес сметките на клиентите на myPOS ще бъдат конвертирани автоматично в евро IBAN-и, без прекъсване на услугата и без нужда от подписване на нови договори или анекси. Дневните отчети и фактури за движенията вече ще се издават директно в евро, което улеснява счетоводството и елиминира двойното водене на сметки.

Какъв валутен курс ще се прилага при конверсията?

Конверсията на салда ще бъде извършена по фиксирания курс 1.95583. Всички системи ще следват официалния валутен курс, както е посочено от Министерския съвет, за да гарантират единна и прозрачна валутна обмяна.

Ще бъдат ли преиздадени бизнес картите?

Всички бизнес карти ще бъдат преиздадени с нови данни в евро. За да получат картата си, търговците трябва да потвърдят адреса си чрез myPOS App или уеб платформата. Новите карти ще бъдат изпратени автоматично по куриер.

Старите (левови) карти ще могат ли да се използват и докога?

За кратък период старата (левова) и новата (евро) карта ще бъдат активни едновременно. Съществува и възможност за по-ранно преминаване към новата валута чрез т.нар. early opt-in период, но крайният срок за пълната миграция е 31 декември 2025 г.

Преходът към еврото представлява значима промяна за търговците в България, но с подходяща подготовка и подкрепа процесът може да бъде плавен и предсказуем.

“Автоматизираният преход на ПОС терминалите, миграцията на сметки и картовите плащания, които предлагаме, ще улеснят ежедневните операции, ще намалят риска от грешки и ще подпомогнат по-добрата организация на бизнеса”, споделя Полина Таскова.

Паралелно, интеграцията с европейските пазари и прозрачността на разплащанията ще създадат повече възможности за растеж, а потребителите ще се радват на по-лесни и сигурни транзакции.