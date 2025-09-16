РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Отлага се 19-ият пакет санкции срещу Русия, ЕС обсъжда газовия внос

Представянето на 19-ия пакет санкции срещу Русия от Европейския съюз няма да се състои утре, съобщи „Политико“, позовавайки се на европейски дипломат и официален представител от страна членка. Темата е отпаднала от дневния ред на редовната среща на посланиците, предава БНР.

Отлагането идва на фона на засилен натиск от ЕС и американския президент Доналд Тръмп към Словакия и Унгария да прекратят зависимостта си от руски петрол. Миналата седмица Тръмп настоя държавите от НАТО да спрат покупките и заяви, че е готов да наложи тежки санкции, ако партньорите му направят същото.

Тръмп призова НАТО да спре покупките на руски петрол и да наложи мащабни санкции срещу Москва

Междувременно европейски дипломати, ангажирани с енергийната политика, се събират днес, за да обсъдят последните предложения на Брюксел за забрана на вноса на руски газ, посочва още изданието.

