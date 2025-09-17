До 30 септември могат да се подават коригиращи декларации

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи данъчни декларации от физическите и юридическите лица, напомнят от Националната агенция за приходите. Те имат възможност еднократно да коригират данните, които са посочили в годишната си декларация за облагане на доходите на физическите лица или в тази по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане на фирмите.

При откриване на грешка в декларираните данни гражданите и дружествата имат право еднократно и в срок до 30 септември на текущата година, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация.

НАП е изпратила имейл на близо 13 000 физически лица,

като предстои да информира по телефона или с хартиено съобщение още около 2000 граждани. Според данни, обявени в приходната агенция от платеца на дохода, през 2024 година тези лица са получили хонорари, финансово подпомагане от Държавен фонд „Земеделие“ или приходи от продажби в Интернет, но са пропуснали да ги включат в декларациите си или са ги декларирали неточно. До 30 септември те следва да направят корекции и да подадат отново годишните си данъчни формуляри.

Съпоставка на вече декларирани данни с данните, които са заредени в електронната услуга на НАП „Предварително попълнена данъчна декларация“ гражданите могат да направят с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис (КЕП).

Повече информация за попълването и подаването на коригиращи декларации може да се получи от сайта на НАП, в YouTube канала на приходната агенция, както и на телефоните на Информационния център: 0700 18 700 и +359 2 9859 6801, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.