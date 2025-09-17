РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Президентът Румен Радев е отказал да назначи Деньо Денев за шеф на контраразузнаването

Президентът Румен Радев

„Писмено отказах да назнача Деньо Денев за шеф на Държавна агенция „Национална сигурност“. Така е приключена съгласувателната процедура“. Това заяви пред журналисти президентът Румен Радев.

Денев, който от юни е изпълняващ функциите председател на ДАНС е кандидатът на правителството за титуляр на поста. От август 2023 г. той е заместник на предишния шеф на контраразузнаването Пламен Тончев, който напусна поста в ДАНС, за да оглави Комисията по досиетата.

В началото на септември правителството изпрати на президента искане за съгласуване за Деньо Денев като председател на ДАНС.

