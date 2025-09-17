РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Ивелин Михайлов допусна, че вотът ще мине, хора от ГЕРБ се чудели дали да го подкрепят

Вотът на недоверие има шанс да мине, защото има хора, дори от ГЕРБ, които се чувстват много зле от това, че Делян Пеевски стъпка по стъпка придобива ГЕРБ“. Това заяви в парламентарните кулоари лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов по повод петия опит на опозицията да свали кабинета „Желязков“.

Той каза, че в партията на Борисов има хора, които се колебаят дали да подкрепят вота на недоверие, но били притеснени дали няма да бъдат притиснати с компромати. По думите му това дава основание на някои да бъдат послушни.

Михайлов твърди още, че има нова схема по морето – собственици били изнудвани с налагане на постановление за незаконен строеж. Дела по обжалване на постановления се точели с години. Освен това, той заяви, че „Величие“ ще сезира европейски институции за правосъдния министър Геори Георгиев, който заплашвал да закрие партията.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

