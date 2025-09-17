Chery напуска Русия, за да избегне санкции и да се листне на Хонконгската фондова борса

Китайският производител на автомобили Chery Automobile се готви да се листне на Хонконгската фондова борса. Компанията планира да набере 1.2 милиарда долара, което може да бъде най-голямото пласиране сред производителите на автомобили на тази борса тази година, съобщава Nikkei.

От Chery Automobile посочват, че по-голямата част от приходите ще отидат за разработване и разширяване на гамата от електрически и хибридни превозни средства. Компанията ще използва около 20% от средствата за разширяване извън Китай.

В същата документация

Chery Automobile съобщава, че до 2027 г. ще напусне руския пазар,

който е вторият по големина след Китай. Русия е представлявала 25.5% от общите приходи на компанията през миналата година и 17.7% през 2023-а.

Към края на март 2025 г. компанията е имала 372 дилърства и 687 шоурума в Русия. През април руското подразделение на компанията започна прехвърлянето на активи към три неназовани компании. Процесът ще бъде напълно завършен до 2027 година.

Освен това, от Chery Automobile съобщиха, че е „прекратила дейността си в Иран и Куба“, за да „избегне риска от санкции“. Според инвеститори, анкетирани от Nikkei, причината за напускането на руския пазар е ефектът от санкциите от Запада, както и таксата за рециклиране на вносни автомобили, въведена в Русия, което прави продажбите в страната нерентабилни за Chery Automobile.

Chery Automobile Co. Ltd., търгуваща като Chery,

е производител на автомобили, собственост на Chery Holding Group Co., Ltd. Компанията е основана през 1997 г. и в момента тя в момента е четвъртата по големина група производители на автомобили в Китай с 2 603 916 продадени превозни средства през 2024 година. Централата на Chery е в Уху, Анхуей, Китай и понастоящем е собственост на общинската администрация на Уху.