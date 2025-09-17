Моди навърши 75 години, което може да сложи край на политическата му кариера

Индийският министър-председател Нарендра Моди празнува 75-ия си рожден ден. Тази възраст отдавна се възприема като граница за политическа кариера в неговата собствена хиндуистка националистическа партия „Бхаратия Джаната“.

Дебатът около възрастта на Моди се разгоря през юли, след като лидерът на „Раштрия Сваямсевак Сангх“ Мохан Бхагват намекна, че политиците трябва да се оттеглят на 75 години, припомня в. „Индипендънт“.

Това неписано правило на практика формира възхода на сегашния индийски премиер. През 2013 г. ветеранът Л. К. Адвани беше отстранен от политическата сцена и така се отвори пътят за Моди да бъде избран за кандидат на партията за министър-председател, а после и да победи на изборите през 2014 година.

Сега опозиционните партии питат кога той ще напусне политическата сцена, но анализатори споделят, че въпреки „многото шум извън „Бхаратия Джаната “ за възрастта на Моди, вътре в партията няма напрежение. Нещо повече, днес съпартийците му отхвърлят твърденията, че има фиксирана възраст за пенсиониране.