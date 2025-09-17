Властта орязва правомощията на Радев върху ДАНС

Управляващите ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“ предлагат промени в закона за ДАНС, според които председателят на агенцията ще се избира от парламента по предложение на правителството, а заместник-председателите да станат трима вместо двама.

В момента ръководителят се назначава с указ от президента след предложение на кабинета. Подобни промени са внесени и за законите, свързани с Държавна агенция „Разузнаване“ и Държавна агенция „Технически операции“, като и там се предвижда ръководителите да се избират от Народното събрание, без участието на президента.

Управляващите искат да върнат процедурата от 2013 г., когато парламентът избра Делян Пеевски за шеф на ДАНС – решение, довело до масови протести срещу кабинета „Орешарски“. През 2015 г. ГЕРБ промени закона и включи президента в назначаването на ръководителя.

Очевидно поисканата промяна днес цели да премахне възможността президентът Румен Радев да влияе върху избора за шеф на ДАНС. Така управляващите ще могат да заобиколят отказа му да одобри техния кандидат – заместник-председателя Деньо Денев, който временно ръководи агенцията след оставката на предишния директор Пламен Тончев, назначен за шеф на Комисията по досиетата.

В мотивите към законопроекта се твърди, че назначаването на шеф на ДАНС зависи от съгласието между правителството и президента, а при липса на такова се блокира работата по въпросите на националната сигурност. Управляващите обясняват, че в Конституцията и законите няма механизъм за решаване на подобни спорове, което води до ситуация агенцията да се ръководи временно, без постоянен председател.

Разбира се, реакциите от народни представители на закъсняха. Първи по темата се изказа съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов, който написа във „Фейсбук“, че ситуацията напомня на 2013 г., когато Делян Пеевски беше избран за шеф на ДАНС. По думите му тогава Пеевски започнал да притиска Борисов и ГЕРБ, след което двамата си разделили влиянието в държавата, но в крайна сметка именно Пеевски надделял и сега дърпа конците.

Последва мнение и на другия съпредседател на „Да, България“ Ивайло Мирчев, който обърна внимание на масовите кадрови промени в ДАНС. Той посочи, че се уволняват опитни служители от ключови дирекции, като Степан Дикарло и Орлин Якимов, сменен е и директорът на териториалната дирекция в Хасково. На тяхно място се назначават „удобни“ хора с ограничен опит, а според Мирчев служителите са изправени пред избор – или да се съобразят с новата йерархия, или да напуснат.