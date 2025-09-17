РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Microsoft предпочита Anthropic пред OpenAI за Visual Studio Code

Microsoft въвежда нова функция в редактора Visual Studio Code, която автоматично избира най-подходящия AI модел за оптимална производителност. За безплатните потребители на GitHub Copilot изборът ще се движи между Claude Sonnet 4, GPT-5, GPT-5 mini и други модели, докато платените потребители ще използват основно Claude Sonnet 4 на Anthropic.

Това показва, че Microsoft предпочита моделите на Anthropic пред последните GPT-5 модели на OpenAI за кодиране и разработка. Вътрешни източници съобщават, че компанията е инструктирала своите инжинери да използват Claude Sonnet 4 през последните месеци.

„Според вътрешните ни тестове, Claude Sonnet 4 е препоръчителният модел за GitHub Copilot“, казва Джулия Лиусон, ръководител на отдела за инжинери в Microsoft. Въпреки излизането на GPT-5, насоките на компанията не са се променили. Microsoft също инвестира значително в собствените си AI модели и инфраструктура, като например клъстера MAI-1-preview, обучен на 15 000 H100 графични процесора.

Microsoft пуска предварителна версия на Recall с нова функция за екранни снимки

Microsoft планира скоро да използва моделите на Anthropic и за някои функции в Microsoft 365. Според The Information, Microsoft 365 Copilot ще бъде „частично задвижван от моделите на Anthropic“, след като са доказали по-добра производителност от OpenAI в Excel и PowerPoint.

Anthropic в преговори за ново финансиране при оценка от 60 млрд. долара

Междувременно OpenAI и Microsoft обявиха ново споразумение, което може да улесни първичното публично предлагане на AI стартъпа. Microsoft е инвестирала над 13 милиарда долара в OpenAI от 2019 г. и има сложен договор за споделяне на приходи. Компанията вече позволява на OpenAI да използва конкурентни облачни доставчици.

