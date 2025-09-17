РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Депутати отбелязаха Деня на София с кръводарителска акция

кръводаряване

В Народното събрание депутати отбелязаха Деня на София – 17 септември, участвайки в кръводарителска акция по инициатива на Комисията по здравеопазването и председателя на парламента – Наталия Киселова, информират от БТА.

Председателят на здравната комисия Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС отбеляза, че това е третата поред кампания по кръводаряване в парламента, като за 2 часа, от началото на акцията в 9.00 часа, 10 депутати са дарили кръв.

“Денят е избран с една основна цел и тя е да се отбележи празникът на София, като искаме да повишим и информираността на обществото, че когато даряваш кръв, спасяваш човешки живот”, допълни Ангелов.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова коментира, че с включването си в акцията народните представители ще покажат, че по определени каузи могат да бъдат заедно и да дават личен пример. Тя добави и че “колкото по-малко насилие и необходимост има от кръв и кръводаряване в нашите болници при спешни случаи, толкова по-добре”.

Заместник-министърът на здравеопазването Добромира Карева отбеляза, че е важно да говорим за огромното значение на даряването на безопасна кръв, както и че най-добрият начин, по който можем да го направим, е личният пример.

Председателят на „Българския червен кръст“ Христо Григоров обяви, че да се дава кръв, означава да спасяваш човешки живот и да показваш, че имаш голямо сърце.

Трансфузионната система има нужда от подкрепа, от модернизиране, от признание от обществото, защото ние сме гръбнакът на една съвременна спешна и планова медицина„, обяви директорът на Националния център по трансфузионна хематология Красимира Терзиева.

