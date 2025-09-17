РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Инж. Благой Козарев оглави структурата на Камарата на строителите в София

Благой Козарев Камара на строителите

Инж. Благой Козарев бе избран днес за председател на Камарата на строителите в България в София. Решението е гласувано на проведеното общо събрание на най-голямата регионална структура на Камарата.

Досегашният ръководител на строителите в столицата инж. Любомир Качамаков бе номиниран за председател на Управителния съвет на браншовата организация.

Общото събрание на Камарата на строителите в България ще се състои на 25 ноември в София. В устава на Камарата има ограничение от два последователни пълни тригодишни мандата за ръководните длъжности, което налага персонални промени.

Камара на строителите в България  е  независима, доброволна, професионална  oрганизация, която е официален представител на строителните фирми в България. В момента тя обхваща над 2800 членове, сред които строителни фирми, неправителствени организации и образователни институции.

