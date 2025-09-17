Депутатите не приеха обсъждането на вота на недоверие да стане при включени камери и микрофони на обществените медии

С 37 гласа „Против“ (7 от ГЕРБ-СДС, 27 от ДПС-Ново начало и 3-ма, нечленуващи в парламентарни групи) и с 91 гласа „Въздържал се“ (56 от ГЕРБ-СДС, 18 от БСП-Обединена левица, 17 от „Има такъв народ“) депутатите отхвърлиха предложението на депутата от „Възраждане“ Ангел Славчев дебатите по вота на недоверие срещу кабинета „Желязков“ да се излъчват по Българската национална телевизия.

Това е петият вот на недоверие и е заради провал на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие. Негови вносители са 59 народни представители от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“, МЕЧ и АПС. От „Възраждане“ и „Величие“ обявиха, че ще подкрепят вота.

„За“ включването на камерите на БНТ гласуваха 75 народни представители – 34 депутати от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“, 10 от „Възраждане“, 12 от „Алианс за права и свободи“, 11 от МЕЧ и 8 от „Величие“.

По същия начин с 40 гласа „Против“ и 85 гласа „Въздържал се“ бе отхвърлено предложението на Славчев дебатите да бъдат излъчени по Българското национално радио.

Със 128 гласа „За“ бе прието предложението на Павела Митова от „Има такъв народ“ срокът за предложения между първо и второ четене на гласувания миналата седмица Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата да бъде намален от 7 на 5 дни. „Против“ гласуваха 68 депутати (36 от ПП-ДБ, 10 от „Възраждане“, 3 от „Алианс за права и свободи“, 11 от МЕЧ и 8 от „Величие“).

В програмата си за седмицата депутатите заложиха да разгледат на първо четене законопроекта за допълнение на Закона за туризма, законопроекта за ратифициране на Второто изменение на Споразумението за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Комисията и Република България, законопроекта за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България.

Освен това сред законопроектите, които тази седмица Народното събрание ще разгледа, са и тези – за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, на Закона за пощенските услуги и на Закона за статистиката.

Предстои депутатите да приемат и годишния доклад за младежта за 2020 г. и за периода 2021-2022 година.