Смяната на „Общинска банка“ върви по план, София ще има нова финансова институция до края на месеца, съобщи Терзиев

Столичният кмет Васил Терзиев заяви в интервю за bTV, че процедурата по избор на нова банка за парите на София ще приключи до края на месеца. Той увери, че промяна на таксите за гражданите няма да има, а целта е по-добра доходност. По повод твърдения за натиск от страна на „Продължаваме промяната“ кметът подчерта, че важното дори и да има такъв, той да не влияе върху решенията на администрацията.

Терзиев коментира кадровите въпроси в общината, като отхвърли твърдения за криза. Той каза, че работи с „чудесен екип“ с подкрепата на ПП, ДБ и „Спаси София“ по ключови решения. Скоро ще бъде обявен и новият заместник-кмет по транспорта.

По повод празника на София е предвидена богата програма с над 50 събития, включително тържествена сесия на общинския съвет и концерт пред „Св. Ал. Невски“. Градоначалникът отбеляза напредъка в образованието с изграждането на нови детски градини и разширяването на училища с цел преминаване към едносменен режим.

Кметът обяви, че до седмица ще има резултати от онлайн анкетата за платените зони за паркиране, в която вече са участвали над 20 хиляди души. В същото време той призна, че проблемите в градския транспорт продължават, а финансирането на заплатите за шофьорите е трудно. Ремонтът на инфраструктурата след дерайлиралия трамвай край Посолството на Румъния вече е започнал, но окончателната стойност все още не е ясна.