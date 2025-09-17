РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

В парламента се захващат с увеличаване на правомощията на антимонополната комисия

В парламента се захващат с увеличаване на правомощията на антимонополната комисия

Парламентарната икономическа комисия ще обсъди законопроект за разширяване правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, внесен от депутати от мнозинството.

Промените целят съобразяване с международни актове и предвиждат забрана за действия или бездействия на купувачи, които нарушават добрите търговски практики или увреждат интересите на доставчиците на селскостопански и хранителни продукти.

В момента законът забранява нелоялни търговски практики между продавачи и купувачи. С новия проект се предлага Комисията за защита на конкуренцията да получи право на достъп до трафични данни от телекомите, какъвто досега имат само ДАНС, разузнаването и полицията за издирване на хора.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

По-сигурни ли ще се чувствате след приемането на Закона за атракционите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени