РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

ФЕД понижи лихвите с 25 базови пункта и направи заявка за още редукции

ФЕД понижи лихвите с 25 базови пункта и направи заявка за още лихвени редукции

Федералният резерв (ФЕД) понижи на 17 септември базовата си лихва с 25 базови пункта за първи път от почти година – скромен, предвиден от почти всички анализатори ход – и намекна, че може да направи още две лихвени редукции до края на годината заради нарасналите тревоги за щатския пазар на труда. Решението на банковите парични стратези, взето с 11 гласа „за“ и един „против“, намали базовия лихвен диапазон на федералните фондове до 4.00-4.25 процента. Единственият член на паричния комитет (FOMC), гласувал против това 0.25-процентно движение, е Стивън Миран – протеже на американския президент Доналд Тръмп, назначен неотдавна в борда на централната банка. Той е настоявал за орязване на лихвата с 50 базови пункта.

Членовете на Управителния съвет на Федералния резерв Мишел Боуман и Кристофър Уолър, за които се предполагаше, че също ще поискат по-голяма лихвена редукция, подкрепиха намалението с 0.25 процента. Всички те са назначени от Тръмп, който през цялото лято тормозеше централните банкери да свалят по-драстично лихвения процент.

В изявлението след заседанието FOMC отново характеризира икономическата активност като „умерена“, но добави формулировка, че „увеличението на работните места се е забавило“ и отбеляза, че инфлацията „се е повишила и остава донякъде висока“. По-ниският растеж на работните места и по-високата инфлация са в противоречие с двойните цели на Федералния резерв за стабилни цени и пълна заетост.

„Несигурността относно икономическите перспективи остава висока“, се казва в изявлението на Федералния резерв. „Комисията (FOMC) е внимателна към рисковете за двете страни на двойния си мандат и преценява, че рисковете от спад на заетостта са се увеличили.“

Щатската централна банка облекчи за последен път разходите по заемите през декември 2024 г., когато намали лихвите също с 25 базови пункта.

На официалното си официално съвещание на 16 и 17 септември паричните стратези актуализираха също и икономическите си прогнози. Според обобщението им, се предвиждат още две намаления на лихвите през 2025 г., но само едно през 2026 г. и още едно – през 2027-а. Това може да разочарова Уолстрийт след прогнозата на инвеститорите преди заседанието на централните банкери за общо пет лихвени редукции до 31 декември 2025-а и 2026 година.

Федералният резерв очаква нивото на безработица в страната, което в момента е 4.3%, да достигне 4.5% до края на 2025-а, след което да спадне до 4.4% през 2026-а и 4.3% през 2027 година.

Личните потребителски разходи (PCE) — предпочитаният от Федералния резерв показател за инфлация — се очаква да се стабилизират на 3% през тази година – доста над целевите 2% годишно на централната банка, преди да спаднат до 2.6% през 2026-а и 2.1% през 2027-а. Усреднената прогноза за базовата инфлация, от която са изключени силно колебаещите се разходи за храна и енергия, е за 3.1% ръст през тази година.

В икономическата си прогноза паричните стратези повишиха леко – до 1.6%, и предвиждания растеж за 2025-а.

Тазседмичното съвещание на американските централни банкери се проведе в условията на допълнителна политическа интрига – уволнението на члена на борда на Федералния резерв Лиса Кук от стопанина на Белия дом, блокирано от апелативния съд. Това позволи на първата чернокожа жена в управителния орган на Федералния резерв да участва в заседанието и да гласува за лихвената редукция ожт 25 базови пункта.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени