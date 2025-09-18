РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Фериботът по линията Оряхово-Бекет вече се движи

Ферибот Оряхово

На 18 септември, от 08:00 ч., фериботът, обслужващ линията Оряхово-Бекет, вече се движи, съобщават от Министерството на вътрешните работи.

Продължава основният ремонт на българския участък на „Дунав мост“ при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител. Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности.

Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта. Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция.

Движението е нормално по граничните преходи с Гърция, Турция и Сърбия. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени