Фериботът по линията Оряхово-Бекет вече се движи

На 18 септември, от 08:00 ч., фериботът, обслужващ линията Оряхово-Бекет, вече се движи, съобщават от Министерството на вътрешните работи.

Продължава основният ремонт на българския участък на „Дунав мост“ при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител. Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности.

Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта. Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция.

Движението е нормално по граничните преходи с Гърция, Турция и Сърбия.