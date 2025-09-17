IBM комбинира суперкомпютри и квантови технологии за по-голяма мощност

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Гигантът в областта на корпоративните технологии IBM работи върху нов подход, който съчетава обикновени суперкомпютри с квантови компютри. Идеята, наречена суперкомпютри с квантово ядро (QCSC), има за цел да направи изчисленията по-бързи и по-ефективни.

Компанията вече изгражда необходимите инструменти, за да може класическите суперкомпютри да „говорят“ с квантовите машини. В този процес IBM си партнира с организации като RPI, Cleveland Clinic и Oak Ridge National Laboratory. Заедно те са създали софтуер с отворен код, който помага на учените по-лесно да използват квантови ресурси. Например, в RPI е изпробвано решение, при което изследователите могат да заявят квантова изчислителна мощност по същия начин, както използват процесор или видеокарта – така системата работи като единна платформа.

Освен това IBM е разработила специален софтуер – Quantum Resource Management Interface, който позволява на класически и квантови компютри да работят заедно и да споделят задачите си. Така изчисленията се разпределят по-ефективно.

Тази нова архитектура вече се използва в центрове като STFC Hartree Centre. IBM продължава да подобрява инструментите и кани други разработчици да се включат чрез GitHub.

