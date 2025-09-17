Според Асен Василев дефицитът може да стигне 8%, ако правителството остане на власт

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев предупреди пред журналисти в парламента, че бюджетният дефицит може да достигне 8%, ако настоящото правителство не падне. Той посочи, че към края на юли е отчетен рекорден дефицит от над 4 млрд. лева, което е около 2% от БВП, и изрази съмнение, че ще бъде възможно спазването на рамката от 3%.

Василев обвини ГЕРБ в неустойчива финансова политика и уточни, че държавният дълг е вече над 18 млрд. лева, като 9 млрд. лв. са били насочени към „Българска банка за развитие“, „Български енергиен холдинг“ и други държавни структури. Той допълни, че наличните средства по бюджета са около 6 млрд. лева за пенсии и заплати и 3 млрд. лева за стари дългове.

За казуса с ВМЗ-Сопот лидерът на ПП заяви, че има интерес за инвестиции с европейски средства и успехът зависи от начина, по който държавата ще управлява този процес в своя полза.

